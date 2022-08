Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Arestado sa magkahiwalay na police operation ang apat na suspek sa umano'y pagnanakaw at snatching sa Maynila.

Dalawa sa kanila dahil sa pang-iisnatch umano ng cellphone sa Balut, Tondo.

Nagtatrabaho sa fishport ang dalawa at nagawa lang anila ang krimen dahil nalulong sila sa sugal.

Samantala, dalawa rin ang inaresto dahil naman sa kasong carnapping at paglabag sa anti-fencing law. May standing warrant of arrest umano sila.

Nakunan ng CCTV ang insidente kamakailan kung saan nakaparada ang isang motorsiklo sa Tondo nang patakbuhin at tangayin ito ng suspek.

Nahuli ang babaeng kinasama ng suspek na lalaki, at ang lalaking pinagbentahan nila ng ninakaw na motorsiklo na dawit na rin sa kaso.

Giit niya, binenta sa kaniya ng babae ang motorsiklo na walang papeles.

Payo ng pulisya sa publiko na ingatang mabuti ang mga gamit lalo kung dis-oras ng gabi kung kailan madalas na nag-iintay lang ang mga kawatan ng mabibiktima. - Ulat ni Nico Bagsic, ABS-CBN News