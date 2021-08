Pag-regulate ng bentahan ng oxygen pinag-aaralan

Watch more on iWantTFC

Pinag-aaralan ng gobyerno kung paano ire-regulate ang bentahan ng oxygen bilang paghahanda sa pagsirit ng mga kaso ng COVID-19. Panawagan naman ng Department of Trade and Industry na paikutin ang mga walang lamang tangke at mag-order na ng dagdag na tangke para hindi magkaroon ng "artificial shortage" ng oxygen. Nagpa-Patrol, Alvin Elchico. TV Patrol, Martes, 10 Agosto 2021