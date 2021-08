Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Mas maayos na ang sistema ng pagbabakuna sa iba't ibang vaccination site sa Caloocan City.

Kung dati, hatinggabi pa lang ay siksikan na at unahan ang mga tao sa pila, ngayon ay mas maayos ang pila.

Kailangan na kasi ang vaccination stub na makukuha sa barangay o sa online appointment.

Dati, pinapayagan ang walk in sa Caloocan pero inayos nila ang sistema.

May oras din ang appointment.

Tanging senior citizens at PWDs lang ang papayagan na mag walk-in.

Halos 15,000 doses ng bakuna ang naka schedule sa Caloocan.

Sa Barangay 176 sa Bagong Silang, 1000 slots ang naka-allot.

Pinuri naman ng mga magpapabakuna ang sistema.

"Ok naman po, maayos po. Wala naman side effects, AstraZeneca. Ok naman," sabi ni Rosalinda Sabadlab, isang senior citizen na magpapabakuna.

Ayon kay Nobie Ebanghelyo, mas maayos ang sitwasyon ngayon kumpara noong nag first dose sila.

"Ok naman, maginhawa naman, di naman tulad dati nung first dose, magulo, ngayon maayos sistema. Maganda. Ok po, wala naman wala naman kami nararamdaman," sabi ni Ebanghelyo.

Makikita ang schedule ng pagbabakuna sa Facebook page ng Caloocan City.

- TeleRadyo 10 Agosto 2021