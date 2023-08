Watch more on iWantTFC

Nalubog sa usapang baha at reclamation projects sa pagdinig sa Senado sina Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan at Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes. Lumutang din sa pagdinig pati ang mga nagagawa ng pumping stations sa Metro Manila tuwing may baha. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Miyerkoles, 9 Agosto 2023