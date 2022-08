Watch more News on iWantTFC

Isinusulong ngayon ang isang panukalang batas para tanggalin ang mandatory retirement age sa trabaho. Sang-ayon ang National Economic and Development Authority pati ang National Commission on Senior Citizens na hindi dapat limitahan ang mga oportunidad ng mga may edad para magtrabaho. Nagpa-Patrol, Jervis Manahan. TV Patrol, Martes, 9 Agosto 2022