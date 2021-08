Mga PWD hinatiran ng bigas, alcohol, iba pang supply

Watch more on iWantTFC

Sa muling paghihigpit ngayong may enhanced community quarantine, panibagong dagok na naman ito lalo na sa mga person with disability. Bilang pag-alalay sa kanila, dala ng ABS-CBN Foundation ang dagdag na supply ng pagkain sa Caloocan, Marikina at San Jose del Monte sa Bulacan. Nagpa-Patrol, Bernadette Sembrano. TV Patrol, Lunes, 9 Agosto 2021