Lagay ng panahon sa Cebu, gumaganda na matapos ang pagbaha

Watch more News on iWantTFC

MANILA – Unti-unti nang gumaganda ang panahon sa Cebu City ngayong Lunes matapos itong masalanta ng malakas na ulan noong Sabado ng gabi.

“Kita ko naman yung araw,” kuwento ni Mayor Michael Rama sa TeleRadyo.

Matatandaang ilang pamilya ang inilakas sa nasabing lungsod matapos umapaw ang Butuanon River dahil sa buhos ng ulan.

Ayon kay Rama, agad na nakapagpadala ng pagkain ang lokal na sangay ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektadong residente.

Humingi rin ng tawad si Rama sa mga Cebuano na nabiktima ng baha, at nagsabing pagtutuunan niya ng pansin ang pagsasaayos ng drainage masterplan ng lungsod.

“Nagso-sorry ako ng mga, private owners, buildings, of course yung mga nakatira sa…easement, yung mga taong nakatira sa coastal, yung mga tao nandoon sa upland that are very dangerous when you talk about landslide,” aniya.

“Yung drainage masterplan, we have to tutok,” dagdag pa ng opisyal.

Nanawagan din si Rama sa mga taga-Cebu na ipagdasal ang kanilang lugar.

“Dasal na, dasal kasi nakikita namin yung data, yung rainfall status on a comparative basis, dalawa or tatlong araw lang ng August, inubos na yung rainfall ng August last year,” aniya.

--TeleRadyo, 8 August 2022