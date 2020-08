Watch also in iWant or TFC.tv

Dahil sa epekto ng pandemya sa maraming pamilyang Pilipino, may ilang estudyante na umano ang naghahanap ng paraan para makapag-enrol at makabili ng gadget para sa online class. Pero ang iba, nagbebenta pa umano ng retrato online para kumita. May babala naman ang pulisya sa mga ganitong modus. Nagpa-Patrol, Isay Reyes. TV Patrol, Sabado, 8 Agosto 2020