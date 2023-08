Watch more on iWantTFC

Iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation ang kooperatibang kinontrata ng Department of Agriculture para sa pagsu-supply ng sibuyas sa halagang P537 kada kilo noong Disyembre. Ayon sa mga miyembro ng kooperatiba, nagamit lang sila sa transaksiyon at hindi naman galing sa kanila ang mga nabentang sibuyas. Nagpa-Patrol, Niko Baua. TV Patrol, Lunes, 7 Agosto 2023