Binuweltahan ni Chinese Ambassador to the Philippines Huang Xilian ang pahayag ni United States Secretary of State Antony Blinken na iresponsable umano ang pagpapalipad ng China ng mga ballistic missile sa Taiwan Strait at ibang aksiyon nito bilang tugon sa pagbisita sa Taiwan ni US Speaker Nancy Pelosi. Ayon sa ambassador, Amerika ang unang nanghimasok sa isyu sa pagitan ng China at Taiwan. Sinabi naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na kikilalanin ng Pilipinas ang mutual defense treaty sa Amerika sa harap ng tensiyon. Nagpa-Patrol, Katrina Domingo. TV Patrol, Linggo, 7 Agosto 2022