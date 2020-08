NBI nabuking ang iba't ibang 'modus' sa pagitan ng PhilHealth, med facilities

Watch also in iWant or TFC.tv

Sari saring istilo ng umano'y pagnanakaw ang nadiskubre ng National Bureau of Investigation sa pag-iimbestiga nila sa mga transaksyon sa pagitan ng PhilHealth at ng ilang health facility bago pa ang ginagawang pagsisiyasat ng Senado at Kamara. Pero naantala umano ang imbestigasyon dahil sa umano'y kulang na mga dokumentong isinumite ng ahensiya. Nagpa-Patrol, Niko Baua. TV Patrol, Biyernes, 07 Agosto 2020