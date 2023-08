Watch more on iWantTFC

Naulit na naman ang insidente ng pagharang at pagbuga ng tubig ng China Coast Guard sa sasakyang pandagat ng Pilipinas na magsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Nababahala naman ang ibang bansa sa ginawang water cannon attack ng China, na anila'y peligroso at malinaw na paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 arbitral ruling. Nagpa-Patrol, Robert Mano. TV Patrol, Linggo, 6 Agosto 2023