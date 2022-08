Watch more News on iWantTFC

Nagpapatuloy ang pagdating ng mga dating nakasama ni dating pangulong Fidel V. Ramos sa ikatlong araw ng kaniyang burol. Nagbigay rin ng huling saludo kay Ramos ang mga kasamahan sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, lalo na ang Special Action Force na itinuring siyang ama. Nagpa-Patrol, Jeffrey Hernaez. TV Patrol, Sabado, 6 Agosto 2022.