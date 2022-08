Watch more News on iWantTFC

Mas matibay na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Amerika at patuloy na pagtataguyod ng mutual defense treaty ang tinalakay nina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US Secretary of State Anthony Blinken na bumisita sa kauna-unahang pagkakataon sa Pilipinas. Nagpa-Patrol, Katrina Domingo. TV Patrol, Sabado, 6 Agosto 2022