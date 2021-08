Watch more on iWantTFC

Nagtayo na ng mga checkpoint ang lokal na pamahalaan ng Muntinlupa City sa mga boundary nito sa unang araw ng implementasyon ng enhanced community quarantine (ECQ) sa Metro Manila.

Ayon kay Tez Navarro ng Public Information Office ng Muntinlupa City, hatinggabi pa lamang ay nag-umpisa na ang operasyon ng kanilang mga inilatag na checkpoint sa city boundaries nito.



“We started last midnight, nang mag-12 midnight nag-start na tayo mag set-up ng mga boundaries—San Pedro, Laguna to Tunasan, Muntinlupa; Sucat-Taguig; Biazon Road to Alabang; Alabang-Zapote Road,” pahayag ni Navarro sa panayam sa TeleRadyo Biyernes ng umaga.

Sabi niya, inaasahan nila na magkakaroon ng pagbigat ng daloy ng trapiko papunta sa San Pedro, Laguna dahil sa checkpoint sa mga papalabas at papasok ng kanilang lungsod.

“Bumibilis na rin ito dahil malayo pa sinesenyasan na ng kapulisan na ilabas ang mga ID kung APOR sila para ‘di na humaba,” sabi niya.

Tuloy-tuloy naman aniya ang pagbabakuna at pamimigay ng food boxes ng lungsod sa pamilyang apektado ng pandemya.

“Since 2020, 'yung pamimigay ni Mayor Fresnedi ng mga food boxes tuloy-tuloy po 'yan. Namimigay ng kahon ng pagkain for immediate needs. Hanggang ngayon ginagawa po yan at ito ay ipinapamahagi sa mga barangay,” sabi niya.



Nagdagdag din sila ng anim na vaccination sites na malapit sa mga barangay para mas marami ang makapagpabakuna.

Sa tala ng lungsod nitong Agosto 4, umabot na sa 326,157 ang mga residenteng nabakunahan na laban sa COVID-19: 140,568 ang fully vaccinated at 189,907 naman ang nakatanggap ng first dose.

Ani Navarro, natuto na rin sila sa mga karanasan nitong nagdaang taon.

“Kumbaga praktisado na tayo at i-implement natin ito ulit, mas mahigit lamang,” sabi niya. Kailangan aniyang magpakita ng ID ang mga essential workers sa mga nakalatag na checkpoints.

“We continuously educate them and pinapaliwanagan nang mabuti kasi alam naman po natin ang nangyayari. Tayo ang nasa pamahalaan, dapat din maging maunawain din sa mga nangyayari,” sabi niya.



Ito rin aniya ang kautusan ni Mayor Jaime Fresnedi na bigyan ng pag-unawa ang mga tao.

“Intindihin na lang. In these trying times wala tayog magagawa kung di makinig, magpayo at umunawa,” sabi niya.

— TeleRadyo 6 Agosto 2021