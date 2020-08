Kongreso, hahanap ng pondo para sa PhilHealth - Tan

Watch also in iWant or TFC.tv

MAYNILA – Tiniyak ni Quezon 4th District Rep. Angelina "Helen" Tan na tutulong ang Kongreso sa paghahanap ng pondo para sa Philippine Health Insurance (PhilHealth) na posibleng malubog pagdating ng 2022.

"Definitely, 'yung Congress hahanap ng paraan pero up to what extent, like for example 'yung target nila for the succeeding years, I don’t think kaya talagang I-provide,” pahayag ni Tan sa programang Failon Ngayon sa Teleradyo.

Bagamat ‘di na bago sa kaniya ang mga alegasyon at problema sa loob ng PhilHealth, malaking alalahanin pa rin aniya ito lalo na sa tiyak na pagpapatupad ng Universal Health Care law.

“Kahit ako, personally, may doubt na kakayanin ba talaga ng gobyerno na i-provide ang naipangako nating Universal Health Care,” sabi niya.

Sa pagdinig sa Senado sa alegasyon ng katiwalian at korapsyon sa PhilHealth, sinabi ng ahensiya na paubos na ang reserbang pondo nito para sa 2021.

Sinabi ni Tan, ang health committee chair sa House of Representatives, maaaring magkaroon ng mga realignment sa budget para punan ito.

“Siguro ang puwedeng mangyari baka may mga sacrifices tayo doon sa pagpopondo na kailangan nating isakripisyo just to give way or tingnan natin paano mama-maximize ang paggamit ng pondo na currently nandoon sa DOH itinatalaga,” sabi niya.

Posible rin aniyang magkaroon ng sakripisyo sa programang imprastruktura ng gobyerno para dito.

"May sacrifices din siguro sa target natin on infrastructure.Baka kailangan din muna nating bigyan pansin itong pagtugon sa pangangailang pangkalusugan. 'Yung Build, Build, Build natin baka pwede naman part of it mailagay din po natin,” dagdag niya.

Lahat umano ito ay mapapag-aralan tulad na rin ng kanilang ginawang paraan para bigyan tugon ang pandemya.

Hinikayat din niya ang mga kasamahan sa Kongreso na makiisa para "unahin natin ang kalusugan ng ating mga kababayan.”

Samantala, maging si Tan ay nadismaya sa Department of Health sa kung paano nito tinutugunan ang pandemya.

“Hindi ako satisfied na 'yung mga simpleng bagay na hinihiling ng mga Piipino o expectations ng mga Pilipino para matugunan 'yung problema minsan iba 'yung sinasabi, iba rin 'yung nangyayari sa ground,” paliwanag niya.

Ipinunto rin niya ang kasalukuyang contact tracing na ginagawa ng gobyerno para hindi na kumalat pa ang COVID-19.

Halimbawa rito ang kuwento ng ilang kaibigan na may isang household umano ang apektado ng COVID-19 pero walang nag-contact trace sa kanila.

“How can we address the problem kung 'yung pinakaimportanteng aspeto hindi natin nagagawa. Kaya siguro po ang mga Pilipino pinanghihinaan ng loob kasi may ibang eksperiyensa at nangyayari sa baba,” tugon ng mambabatas.