Oxygen supply sa Metro Manila, sapat pa

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Wala pang kakulangan sa supply ng oxygen tank sa Metro Manila sa kabila ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 na posibleng dulot ng mas nakahahawang Delta variant.

“Kahit itong huling ECQ (enhanced community quarantine) marami namang dumating na oxygen tanks hanggang ngayong araw na ito hindi naman tayo nagkakaroon ng shortage pagdating sa tangke dito sa NCR,” ayon kay Adrien Alon-Alon, may-ari ng Caremart Medical Supplies.

Sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga, sinabi ni Alon-Alon na kahit pa mayroong surge ng kaso ng COVID-19 ay hindi sila nagtataas ng presyo.

“Kami, kahit may surge, hindi kami nagtataas ng price kasi hindi naman kinakapos ang demand,” sabi niya.

Hiniling din niya sa kapwa na nasa tulad na negosyo na huwag manamantala.

“Wag tayong mag take advantage, tulong-tulong kasi hindi ito malulutas by overpricing, paano yung mga nangangailangan, they really badly need it na oxygen tatagain pa nila kawawa naman,” sabi niya.

Pinaghandaan naman umano ng mga importers para matiyak na hindi magkakaroon ng kakulangan sa mga cylinders ng oxygen.



“Pag dumating dito dadaan sa inspection, lahat yan nilalagyan ng sticker na registered sila ng DTI (Department of Trade and Industry), clear yung tangke nila, yung nagrerefill sa kanila documented para maiwasan ang substandard na tangke,” sabi pa ni Alon-Alon.

Nitong mga nakaraang araw ay marami umanong kliyente nila ang bumibili ng oxygen tank at concentrators na paputang Cebu.

"Mostly ng tumatawag sa amin sa Cebu nga po nagoorder ng machines kasi doon nalilimitahan ata ang stock," sabi niya.

- TeleRadyo 5 Agosto 2021