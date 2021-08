Mga tanggapan ng gobyerno, tuloy serbisyo kahit ECQ

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Tuloy ang serbisyo ng mga tanggapan ng gobyerno kahit ipatutupad ang enhanced community quarantine sa Metro Manila.

"Hindi magsta-stop ang operasyon ng gobyerno. It's just a matter of ano 'yung pwede nilang ilagay under the quarantine classification," sabi ni Civil Service Commissioner Aileen Lizada.

Ayon kay Lizada, may mga alternatibong working arrangement na maaaring pagpilian ang mga pinuno ng mga ahensiya ng gobyerno para sa kanilang mga empleyado gaya ng work from home, skeletal workforce, 4-day compressed work week, work shifting o flexible schedule o di kaya ay kumbinasyon ng mga naturang arrangement.

Paalala ni Lizada na dapat matugunan ang mga kailangan ng empleyado gaya ng transportasyon para sa mga kailangang pumunta sa trabaho at ibigay ang karampatang hazard pay at iba pang benepisyo.

"Merong support mechanism like the heads of agencies may provide an area in the office na doon ho 'yung tulungan let's say kung ayaw nilang umuwi, then transportation, hatid-sundo ang mga tao," sabi niya.

— TeleRadyo 5 Agosto 2021