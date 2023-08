Watch more on iWantTFC

Bumagal pa ang inflation o antas ng taas-presyo ng mga bilihin at serbisyo ngayong Hulyo. Ayon naman sa Philippine Statistics Authority, posibleng may epekto ang mga nagdaang bagyo sa presyo ng gulay at bigas. Nagpa-Patrol, Lady Vicencio. TV Patrol, Biyernes, 4 Agosto 2023.