Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalakas ng Science, Technology, Engineering, at Mathematics subjects sa bansa sa kaniyang State of the Nation Address nitong Hulyo. Pero aminado ang ilang senior high school na problema nila ang kakulangan sa pasilidad at guro kaya hindi makapag-alok ng "STEM" strand. Nagpa-Patrol, Arra Perez. TV Patrol, Huwebes, 4 Agosto 2022.