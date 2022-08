Watch more News on iWantTFC

Alas-7 ngayong araw bubuksan ang burol ng na-cremate na mga labi ni dating Pangulong Fidel Ramos sa Heritage Park sa Taguig.

Pero hindi ito muna bubuksan sa publiko dahil may mga piling grupo at sektor lang na maaaring makasulyap at magbigay ng huling respeto.

Simula 7:30 a.m. hanggang 12:30 p.m. bukas sa mga opisyal ng gobyerno ang burol. Alas-3 hanggang 4:30 ng hapon naman para sa naging bahagi ng Gabinete ni Ramos at sa Ramos Peace and Development Foundation Inc.

Alas-5 ng hapon magkakaroon ng banal na misa. Pagsapit ng 6:30 p.m. hanggang 8 p.m. gaganapin ang tribute para sa dating Pangulo.

Hangang alas-10 lang bukas ang burol.

Bukas ibang grupo naman ang papayagang makadalaw sa burol.

Halos pareho lang ang schedule ng visiting hours.

Ayon sa pamilya-Ramos, ginawa ang ganitong schedule para masunod ang health at safety protocols sa gitna ng banta ng COVID-19.

Hangang Lunes ng gabi ang schedule ng lamay.

Alas-10 ng umaga Martes, August 9, ihahatid sa huling hantungan ang dating pangulo.

Hiling ng pamilya na imbes na bulaklak, mag-donate na lamang sa mga institusyon na malapit sa puso ng dating pangulo.

Ilan sa mga ito ang Veterans Memorial Medical Center

• Philippine Red Cross

• Hero Foundation, Inc.

• ABS-CBN Lingod Kapamilya Foundation Inc.

• Center for Health Improvement and Life Development (CHILD) Haus

• JG Patnubay Foundation

• Ramos Peace and Development Foundation Inc.

Samantala, gaganapin ang public viewing simula sa Linggo, August 7. Bukas ito simula 7 a.m. hangang 12:30 p.m.

Sa Lunes, August 8 naman, magsisimula ang public viewing 7 a.m. hanggang 4 p.m.

Nagpapasalamat ang pamilya sa mga nagpapaabot ng pakikiramay sa kanila.