MAYNILA - Tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang suplay ng pagkain sa napipintong enhanced community quarantine sa Kamaynilaan simula Agosto 6.

Ayon kay Agriculture Secretary William Dar, magpapatuloy ang delivery ng mga pagkain kahit naka-ECQ at tatanggapin pa rin ang inisyu noong food passes at Inter-Agency Task Force ID na kailangan para pumasok at lumabas sa mga rehiyon.

"We will see to it that food supply lines are kept open, and ensure continuous delivery of major food items and temper prices," ani Dar.

Bukas din aniya ang kanilang regional offices sa mga kukuha ng food passes.

"Food Passes or IATF IDs previously issued by the DA are valid and can still be used by those transporting food and agri-fishery commodities. For those without said food pass or IATF ID, the DA RFOs will issue new ones," dagdag niya.

Sa ilalim ng enhanced community quarantine, mga essential services lang gaya ng drugstore at mga grocery ang pinapayagang magbukas.

Ipatutupad ang ECQ sa Kamaynilaan sa gitna ng pagtaas ng COVID-19 cases at pagdami ng kaso ng Delta variant. Epektibo ang ECQ mula Agosto 6 hanggang 20.

-- Teleradyo, 4 Agosto 2021