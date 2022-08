Watch more News on iWantTFC

Agad na nakabalik sa kanilang mga ward ang mga pasyente ng Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa Sta. Cruz, Maynila matapos nilang lumikas dahil sa isang kalapit na sunog nitong Martes ng hapon.

Kuwento ni Dr. Rica Ching, media relations officer ng ospital, umabot sa kanila ang usok mula sa sunog na tumama isang kanto mula sa kanilang pasilidad.

“Medyo malakas po kasi ang hangin kahapon and yung way po ng hangin is papunta po dito sa aming hospital. So yung side po ng ward namin eh napuno po ng usok so we have to evacuate, yung ibaba po yung mga patients namin,” sabi niya sa panayam ng TeleRadyo, Miyerkoles.

“Nakabalik naman po kahapon din po kasi medyo malayo naman po dito yung sunog, yung usok lang po talaga yung pumasok kaya kailangan namin silang ibaba para hindi sila ma-suffocate.”

Ayon kay Ching, ang mga pasyenteng pinalikas ay yung mga nasa ward, at iilang buntis na nasa labor room. Sa kabutihang palad, wala pa aniya sa kanila ngayon ang nagkakaproblema dahil sa smoke inhalation.

— TeleRadyo, 3 Agosto 2022