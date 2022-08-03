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FVR bibigyan ng state funeral

ABS-CBN News

Posted at Aug 03 2022 09:03 PM

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Inanunsiyo ng Malacañang na bibigyan ng state funeral ang yumaong ika-12 pangulo ng bansa na si Fidel V. Ramos. Bubuksan naman sa Huwebes ang lamay para sa dating pangulo. Nagpa-Patrol, Kat Domingo. TV Patrol, Miyerkoles, 3 Agosto 2022

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