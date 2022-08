Watch more News on iWantTFC

Tiniyak ng Commission on Elections na ligtas at walang nakompromisong datos ng eleksiyon at mga botante sa nangyaring sunog sa kanilang information technology department. Samantala, nangako naman ang bagong upong Comelec chairman na si George Erwin Garcia ng reporma sa ahensiya at pangangalagaan ang mandato ng taumbayan. Nagpa-Patrol, Willard Cheng. TV Patrol, Miyerkoles, 3 Agosto 2022