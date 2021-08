'Talagang pahirapan': Nurse sa Cebu, nagbahagi ng sitwasyon sa mga COVID hospital

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Nagbahagi ng karanasan ang isang nurse sa Cebu province hinggil sa kalagayan ng mga health worker at maging ng opsital na nangangalaga ng mga pasyenteng may COVID-19.

"Lately, talagang pahirapan ang situation dito sa mga ospital ng Cebu, especially one of the tertiary hospital ng Cebu na talagang 36 na yung waiting list nila. Yun mga nakikita natin sa balita yung mga pictures yung nasa labas na ibang pasyente, nakahiga, yun ang talagang nangyayari kasi punuan,” sabi ng nurse na si Jake.

Sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga, sinabi ni Jake na mayroon namang mga available room pero walang nurse na mag-aalaga sa mga pasyente dahil kulang din sa manpower.

“Kaya talagang naghihintay ang mga pasyente sa labas to get available rooms especially for COVID patients,” sabi niya.

Hindi umano nila mailipat ang mga pasyenteng may severe COVID sa mas malalaking ospital dahil maging doon ay punuan na rin.

“Dito sa amin, we're just a district hospital. Ang cases namin mild to moderate. May mga severe cases kami yun nga, ita-transfer sana sa provincial hospital kaso punuan din sila. They are still waiting. Habang wala pang tumatanggap sa kanila dito muna sa maliit na ospital namin,” sabi niya.

Overworked na rin aniya ang mga tulad nilang health workers.

"We're working 12 hours per shift kasi kulang nga sa tao,” sabi niya.

Kahit pa nagbukas ng mga posisyon para sa mga nurse, wala naman aniyang aplikante.

“I think ganun din nangyayari sa DOH Cebu kasi yung mga private hospitals nagrerequest na ng assistance from DOH kaso walang applicant,” sabi niya.

Habang wala rin aniyang katiyakan sa pagdating ng mga supply lalo na kapag nagkaroon ng surge, sinabi ni Jake na sinusulit na muna nila ang kung anong supplies ang meron sila.

“We were instructed na sulitin ang mga available na gamit ngayon kasi ang supply nga baka hindi dumating sa tamang oras pag nag surge na talaga. Kaya yung ginagawa namin, yung PPE namin nire-recycle na lang. After you use it, we hang it para isprayan na lang ng alcohol, saka lysol tapos gagamitin mo ulit yun. Ok na yun kesa wala kang magamit,” sabi niya.

- TeleRadyo 3 Agosto 2021