Mas maraming pulis ikinalat sa ilang NCR checkpoints bago mag-ECQ

Pinaghahandaan na ng Philippine National Police at Bureau of Fire Protection ang mas mahigpit na checkpoints para sa pagsasailalim sa Metro Manila sa ECQ sa Biyernes. Dinagdagan na rin ang mga tent pati ang mga pulis na nagmamando sa checkpoint sa border ng San Mateo, Rizal at Quezon City. Nagpa-Patrol, Adrian Ayalin. TV Patrol, Martes, 03 Agosto 2021