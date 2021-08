COVID makeshift structure at zoning, ipinatutupad ng JR Borja Hospital sa CDO

Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Gumawa ng makeshift structure ang pamunuan ng JR Borja General Hospital at nagpapatupad na rin ng zoning para maayos na maasikaso ang mga pasyenteng may COVID-19.

“Naha-handle namin, naka-adjust kami. Ang problema lang namin last week may surge talaga, and we have to immediately put up makeshift structures within our hospital premises. And then zoning niya is very important na meron kaming red zone, green zone,” pahayag ni Dr. Ramon Moreno, chief of hospital.

Ayon kay Moreno, nasa 216 ngayon ang COVID at non-COVID na mga pasyenteng inaalagaan ng kanilang ospital na may bed capacity lamang na 100.

“Ang COVID dyan is 68 and then meron pang pending, di naman agad makuha RT-PCR,, meron kaming pending na 26. We are still attending to non COVID patients na 122 inside the hospital,” sabi niya sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga.

Ang naturang government hospital ay tumatanggap ng mild to moderate COVID-19 cases. Mayroon din silang maliit na porsiyento ng mga pasyenteng may severe COVID.

“So far, I have not yet encountered na meron kami dito sa hospital na Delta variant. Wala pa akong narinig na ganyan. But we’re treating the Delta situation na ’yung mga pasyente namin dito are potential Delta variants, so extra careful kami,” sabi niya.

Dagdag pa niya na sa loob ng linggong ito ay magkakaroon na ang kanilang ospital ng COVID-exclusive area na mga 20 hanggang 30 na kama. — TeleRadyo 3 Agosto 2021