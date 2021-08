COVID cases sa Amang Rodriguez Hospital sa Marikina tumataas na

Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Naghahanda na ang Amang Rodriguez Medical Center sa Marikina City para sa inaasahang pagsipa ng kaso ng COVID-19.

Ayon kay Dr. Imelda Mateo, medical chief ng naturang ospital, kanilang napapansin na ang pagtaas ang kaso ng COVID sa kanilang pasilidad.

“In fact, halos mga 30 to 45 percent na ang increase ’yung mga census namin ng COVID patients compared to last month. In the previous weeks, bumaba kami ng mga 25 to 27 in-patient na COVID. Pero as of yesterday, naging 54 na naman,” sabi ni Mateo.

Sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga, sinabi ni Mateo hindi pa kasama sa bilang na 54 ang mga 5 hanggang 6 na pasyenteng nasa emergency room pa na naghihintay ng kanilang resulta ng RT-PCR.



“It’s still manageable but really increasing trend na-notice namin so we’re preparing for it. We’re on our toes and on our guard already kasi kailangang handa sa biglang taas,” sabi niya.

Banggit niya nitong nakaraang Hulyo at ngayong Agosto ay nasa 1,000 na ang cumulative cases ng COVID-19 admission sa 19 ospital ng Department of Health.

“ ’Yung confirmed talaga na out of 54 na nasa ward, 18 confirmed, while the rest na confirmed — ’yun ’yung mild na symptomatic na kailangang naka contain pa rin di namin pinapauwi doon sa aming extended facility. —TeleRadyo 3 Agosto 2021