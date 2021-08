Water level sa Marikina River, umabot ng 15.5 meters

Watch more on iWantTFC

Biglaang tumaas ang level ng tubig sa Marikina River ngayong Lunes ng umaga. Pasado 5 ng umaga, agad itong itinaas sa first alarm dahil umabot na ito sa 15.5 meters.

Nagulat ang ilang residente dahil hindi naman malakas ang pag-ulan sa lungsod sa magdamag. Ang dahilan ng pagtaas ng tubig ay ang pag-ulan sa bundok sa Rizal kung saan galing ang Marikina River. Kaya malakas rin ang agos ng tubig rito.

Umapaw na sa katabing parke ang tubig at may ilang mga sasakyan na nakaparada na lumubog sa baha. Hindi na rin madaanan ang parke malapit sa ilog. Ngayon nasa 15.7 meters na ang ilog, bahagyang bumaba kasi umabot ito sa 15.8 kanina. Pag umakyat pa sa 16 meters, ibig sabihin itataas na ito sa second alarm.

ABS-CBN TeleRadyo, August 2, 2021