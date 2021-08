PANOORIN: Checkpoint sa Batasan-San Mateo Road, nagdulot ng mabigat na traffic

Watch more on iWantTFC

Nagdulot ng mabigat na daloy ng traffic ang checkpoint sa Batasan-San Mateo Road Lunes ng umaga.

Isa-isang tinitingnan ang mga ID ng mga riders kanina at tinatanong saan sila pupunta. Karamihan ng mga riders ay delivery riders at mga manggagawa na 'di kayang mag-work from home.

Random din ang checking sa mga sasakyan. May ilan na hindi napatuloy kanina, gaya ng mga papunta sa sabong.

Nagkaroon ng kaunting kalituhan dahil nitong weekend, sinabi ng DILG na ang quarantine control points o checkpoints ay dapat nasa border ng NCR Plus bubble katulad ng Bulacan, Pampanga, Cavite at Batangas.

Ayon pa sa DILG, walang travel restriction dapat sa mga nasa loob ng NCR Plus ngayong nasa GCQ with heightened restrictions pa ang nasbaing lugar.

ABS-CBN TeleRadyo, August 2, 2021