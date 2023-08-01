Itinaas na tubig ng Angat Dam kulang pa: NWRB
ABS-CBN News
Posted at Aug 01 2023 07:24 PM
PatrolPH, Tagalog News, TV Patrol
- /news/08/01/23/solon-new-mmda-rule-will-put-motorcycle-riders-in-peril
- /entertainment/08/01/23/billkin-pp-krits-manila-fan-meeting-ticketing-details
- /video/news/08/01/23/pagsilong-nang-matagal-sa-overpass-bawal-na-mmda
- /video/news/08/01/23/pinsala-sa-ilan-pang-kalsada-tulay-sa-zambales-naitala
- /video/news/08/01/23/pagtatayo-ng-mega-dike-vs-pagbaha-isinulong-ng-bulacan-gov