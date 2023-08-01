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Itinaas na tubig ng Angat Dam kulang pa: NWRB

ABS-CBN News

Posted at Aug 01 2023 07:24 PM

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Kulang pa ang ulan para makampante ang mga eksperto na sasapat ang tubig sa Angat Dam hanggang sa tag-init sa susunod na taon. Nagpa-Patrol, Alvin Elchico. TV Patrol, Martes, 1 Agosto 2023. 

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