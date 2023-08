Arnolfo Teves Jr, 12 iba pa idineklarang terorista

Watch more on iWantTFC

Pormal nang idineklara ng Anti-Terrorism Council (ATC) na terorista sina suspended Negros Oriental congressman Arnolfo Teves Jr. at 12 iba pa, kabilang ang kaniyang kapatid, kaugnay sa serye ng mga patayan sa Negros Oriental. Pero iginiit ni Teves at mga abogado niya at ibang kasama na walang basehan ang desisyon ng ATC. Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, Martes, 1 Agosto 2023