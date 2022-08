Watch more News on iWantTFC

Mahigit 5,500,000 pamilyang Pilipino ang natukoy ng Department of Social Welfare and Development bilang mahihirap at nangangailangan ng tulong. Nasa higit 1 milyong pangalan naman ang tatanggaling benepisyaryo ng ahensiya dahil napapabilang na sa tinatawag na "non-poor." Nagpa-Patrol, Jervis Manahan. TV Patrol, Lunes, 1 Agosto 2022