Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Muling niyanig ng magnitude 5.1 na lindol ang lalawigan ng Abra Lunes ng madaling-araw, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology.

Naitala ang pagyanig 4 kilometro hilagang-silangan sa bayan ng Villaviciosa alas-2:48 ng madaling-araw. May lalim na 13 kilometro ang lindol na tectonic ang pinagmulan.

"Nagtagal ng 5 to 6 seconds... kaya alarmado na naman lahat ng mga tao dito sa probinsiya namin," ani Myk Bersamira, information officer ng Abra Disaster Command Center.

Naitala ang Intensity 5 sa Dolores, Abra at sa mga parte ng Ilocos Sur, Ilocos Norte at Mountain Province.

Ayon sa Phivolcs, ito ay aftershock sa magnitude 7 na lindol na tumama sa northwestern Luzon Hulyo 27.

Sa panayam sa TeleRadyo kay Bersamira, sinabi nito na patuloy ang relief operation sa lalawigan. Mahaba umano ang pila sa pamimigay ng mga tents at trapal.

"Natatakot pa rin 'yung mga tao na matulog sa loob ng bahay," aniuya. "Pati rin naman kami sa command post wala rin sa loob ng office. Gumawa ng tents sa labas ng office namin."

Sa kasalukuyan, namigay na ng libo-libong food packs ang Department of Social Welfare and Development at provincial government sa mga apektadong pamilya.

Nagpadala rin ng mobile treatment facility ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System at purifying machine ang Metropolitan Manila Development Authority para sa inuming tubig, ani Bersamira.

Dumating na rin ang iba't ibang teams at engineers para suriin ang mga apektadong istraktura, dagdag niya.