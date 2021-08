Mga manggagawa dismayado sa di pagtalakay sa 'endo' sa huling SONA

Watch more on iWantTFC

Halos 1 linggo na ang nagdaan mula noong huling State of the Nation Address ni Pangulong Duterte. Pero dismayado pa rin ang mga manggagawa dahil sa kabila ng napakahabang talumpati, hindi natalakay ang isyu ng endo, sahod at benepisyo ng health workers, at paglikha ng trabaho para makabangon sa pandemya. Nagpa-Patrol, Zen Hernandez. TV Patrol, Linggo, 1 Agosto 2021