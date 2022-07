Watch more News on iWantTFC

Tiniyak ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na tuloy-tuloy ang pamamahagi ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa lalawigan ng Abra. Namahagi rin ng tulong ang 2 senador sa mga taga-Abra, kasabay ng pagsulong ng pagkakaroon ng Department of Disaster Resilience. Nagpa-Patrol, Jorge Cariño. TV Patrol, Linggo, 31 Hulyo 2022