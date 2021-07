PNP maghihigpit sa pagbabantay sa mga lalabag sa ECQ— Eleazar

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Hindi na bago ang maisailalim sa enhanced community quarantine ang Metro Manila at dapat ay alam na din ng publiko kung ano ang dapat asahan tulad ng mga industriya at taong papayagan lamang magbukas sa loob ng panahong nasa pinakamahigpit na lockdown level, ayon kay Philippine National Police chief Gen. Guillermo Eleazar.

Ayon kay Eleazar, nakalagay sa Omnibus Guidelines na ipinalabas na dati ng Inter-Agency Task Force on COVID-19 ang mga paghihigpit o restriksiyon sa bawat quarantine status.

“Ang dapat tandaan ng ating kababayan na ang ECQ ito ang pinakamahigpit kung saan only essential establishments, industries ang magkakaroon ng operation. Basically, based on this, doon natin pagbabasehan kung sino ba 'yung mga tinatawag nating mga authorized persons outside of residence o APOR. Ito 'yung mga taong part ng workforce na siyang authorized na nasa labas at pangalawa, ito namang mga taong maga-avail ng goods and services nitong permitted establishments,” pahayag ni Eleazar.

Sa panayam sa TeleRadyo Sabado ng umaga, sinabi ni Eleazar na babantayan ng mga pulis ang galaw ng mga tinatawag na non-essentials na dapat ay nasa bahay lamang sa loob ng panahon ng ECQ mula Agosto 6 hanggang 20.

Tanging papayagang lumabas lamang ang mga taong kailangan ng essential goods o services pero dapat ay sa loob lamang din ng kanilang siyudad at 'yung mga essential workers o APOR.

Sa ilalim din ng ECQ magkakaroon ng paghihigpit ang mga pulis sa interzonal travel tulad ng paglalagay ng mga checkpoint para sa border control ng bawat siyudad at bayan sa Metro Manila.



“Ito ay mga alituntunin na dati na rin naman dapat alam na natin ano ba 'yung mga permitted industries doon sa mga quarantine status na yun,” sabi ni Eleazar.

Ang mga APOR naman ay pwedeng mag-cross ng siyudad o lumabas at pumasok ng Metro Manila basta’t ito ay work-related aniya. Maaari lang silang magpakita ng company ID o certificate of employment.

“Isa na lang ang palabasin niyo kung bibili ng gamot o pagkain. Basic and essential,” sabi niya.

“Hindi ka na pwedeng bumili ng pabango o laruan dahil non essentials are no longer allowed. That is why lahat ng mga industries ngayon sa NCR kung ikaw ay non-essential ang iyong production hindi ka pwedeng mag-operate. 'Yun ang basic guidelines,” sabi niya.

Panawagan ni Eleazar sa publiko na huwag nang gumawa pa ng rason kung hindi naman kailangang lumabas ng bahay. Makakatulong umano ang publiko para makuha ang maximum effect ng ECQ kung hindi sila lalabas ng bahay.

“Samantalahin niyo na habang tayo ay nasa restriction na two weeks, magpahinga na lang kayo sa bahay. 'Wag na kayong makipagsabayan pa dahil sayang ang sakripisyo at paghihirap ng ating mga kababayan pati na rin ng ating gobyerno kung di natin maa-attain 'yung objective nito,” sabi niya.

- TeleRadyo 31 Hulyo 2021