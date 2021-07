Drive-thru COVID-19 vaccination sa Maynila, bukas na

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Binuksan na ang COVID-19 drive thru vaccination site sa Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila, Sabado ng umaga.

ito ang pinakabagong vaccination site sa lungsod na makatutulong para mabawasan ang mga taong nakapila sa ibang vaccination sites.

Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, maaari ito sa mga gustong magpabakuna na may sasakyan gaya ng jeep o kotse. Hindi pa pwede ang nakamotorsiklo o bike sa ngayon.

Kailangan din mag-register online at magpa-schedule sa kanilang website. May matatanggap na text message na nagsasabi kung pasok sa drive thru vaccination.

Dahil nasa loob naman ng sasakyan, hindi lang isang tao ang pwedeng magpabakuna. Pwedeng apat na tao ang magpabakuna dito sakay ng isang sasakyan basta naka-register lang din sa website at kahit isa lang ang naka-schedule.

Kahit hindi taga Maynila ay pwede din mag-register at sumama sa drive-thru vaccination.

May 400 doses ng bakuna ang nakalaan para sa pagbubukas ng vaccination site sa araw na ito.

Ang drive-thru vaccination ay katabi lang ng COVID testing site at ng Manila COVID-19 Field Hospital kaya naging isang malaking medical facility na ang Quirino Grandstand grounds.

Bukod sa vaccination site sa lugar, may first dose vaccination din sa UST ngayong Sabado na may 2,500 doses, at second dose vaccination naman sa ibang piling mga paaralan at mall sa lungsod.

- TeleRadyo 31 Hulyo 2021