'Gene sequencing' malaki ang tulong sa pag-aaral ukol sa bagong coronavirus

Malaki ang naitulong ng gene sequencing para agad na matukoy ang SARS-CoV-2, ang coronavirus na sanhi ng sakit na COVID-19. Ngayon, ginagawa rin ito sa University of the Philippines upang makita kung saang bansa galing ang kumalat na virus sa Pilipinas at kung totoong may mas nakakahawang bersyon ito. Nagpa-Patrol, Kristine Sabillo. TV Patrol, Biyernes, 31 Hulyo 2020