Eid’l Adha ginunita ng PH Muslim community

Ginunita ng Muslim community sa Quiapo, Maynila at sa iba’t ibang bahagi ng bansa ang Eid’l Adha o Feast of the Sacrifice. At dahil sa pandemya mahigpit na ipinatupad ang health protocols. Nagpa-Patrol, Lady Vicencio, TV Patrol, Biyernes, 31 Hulyo 2020.