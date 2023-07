Ilang bahagi ng Metro Manila, karatig-probinsya, binaha

Watch more on iWantTFC

Tuloy-tuloy ang mga pabugso-bugsong pag-ulan ngayong Linggo, at apektado ng mga pagbaha ang ilang bahagi ng Metro Manila at mga karatig-probinsya nito. Naperwiso rin ang daloy ang trapiko ng ilang lungsod gaya sa McArthur Highway sa Valenzuela City at ilang bahagi ng Bulacan. Nagpa-Patrol, Raffy Santos. TV Patrol, Linggo, 30 Hulyo 2023.