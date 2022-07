Umano'y drug lord na nagtago ng 20 taon, tiklo

Watch more News on iWantTFC

Arestado ang National Bureau of Investigation ang isang umano'y drug lord na dalawang beses nakatakas sa mga awtoridad at nagtago nang halos 2 dekada. Aminado ang suspek na may mga binayaran siya para makatakas. Nagpa-Patrol, Niko Baua. TV Patrol, Sabado, 30 Hulyo 2022.