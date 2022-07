Watch more News on iWantTFC

Hindi pa man tapos ang imbestigasyon ng National Bureau of Investigation sa pang-aabuso sa Philippine High School for the Arts, nag-resign na ang empleyado na isinusumbong ng ilang estudyante. Humingi na rin siya ng paumanhin sa mga estudyante at magulang. Nagpa-Patrol, Niko Baua. TV Patrol, Biyernes, 29 Hulyo 2022.