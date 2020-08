Watch also in iWant or TFC.tv

MAYNILA – Nagsisimula nang mangalap ng mga pirma ang isang volunteers group para sa kampanyang muling maibalik sa ere ang ABS-CBN matapos ibasura ng House of Representatives ang aplikasyon ng network para sa bagong franchise.

“Saka lang tayo pupunta sa Comelec kapag napirmahan na ng 7 million ang ating petisyon. Kailangan muna nating makuha yung 10 percent na national at 3 percent per legislative district,” pahayag ni Atty Michael Tiu Jr., co-convenor ng People’s Initiative for Reforms and Movement for Action (PIRMA Kapamilya).

Ayon kay Tiu, mayroon na silang itinatalagang mga coordinator, na pawang volunteer, sa iba’t ibang mga lugar.

"Meron kaming mga voters list sa mga district at national na gagamitin natin to verify,” sabi niya.

Dagdag niya, “Ang ating coordinators ang unang magve-verify based on that list. And then pagdating din sa atin dito, merong din separate verification bago natin isubmit based on the Comelec’s list,” sabi niya.

Nailabas na ng grupo ang petisyon nitong Biyernes at mababasa ito sa PIRMA Kapamilya website.

“Ini-ensure nating mabasa muna nila yung petisyon bago mapirmahan,” sabi niya.

Naglabas na rin sila sa kanilang Facebook page ng mas madaling proseso sa pagpirma.

“Nilagay na doon yung mismong link sa petition. Iki-click na lang nila. Makikita nila agad yung petition at signature page,” ani Tiu. - ABS-CBN TeleRadyo, 29 Hulyo 2020