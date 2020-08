Mga bus driver, hati ang opinyon sa pagkakaroon ng concrete barriers sa EDSA bus lane

Watch also in iWant or TFC.tv

MAYNILA – Hati ang opinyon ng mga bus driver sa isyu ng pagkakaroon ng mga concrete barrier sa EDSA na bunsod ng maraming aksidente sa pangunahing kalsada.

Sa pagsilip ng Radyo Patrol sa loading area ng EDSA Busway Service sa Monumento, Caloocan, may ilang driver ang nagsabi na tama naman ang sukat ng bus lane sa EDSA at kayang magmaneho doon basta doble-ingat lagi at dapat ay maging alerto din.



May iba naman sa mga driver ang nasisikipan sa bus lane. Hindi rin anila pantay-pantay ang sukat ng mga lane lalo na sa ilang lugar paakyat ng mga flyover.

Karamihan sa mga concrete barrier sa EDSA ay may reflectorized strip para mas makita ang mga ito sa gabi.

Ayon kay Col. Bong Nebrija, hepe ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) Traffic Management Unit sa EDSA, nasa 5,000 barriers ang nakapuwesto sa kahabaan ng EDSA.

Kailangan makapaglagay pa ng karagdagang 36,000 barriers sa EDSA sa susunod na mga buwan.

Aabot na rin sa 65 ang naitala nilang barrier-related accidents simula Hunyo 1.

ABS-CBN Teleradyo, 29 Hulyo 2020