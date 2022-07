Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Magdamag ang retrieval operation ng kawani ng Philippine Coast Guard para mahanap ang isa pang binatilyo na nawawala sa pagguho ng tulay sa Dasmariñas City, Cavite.

Isa na lang ang hinahanap sa naturang gumuhong tulay sa Sitio Talisayan, Sampaloc IV.

Alas-7 Miyerkoles ng gabi nang maiahon sa ilog ang anim na mga bangkay – limang lalake at isang babae – na nasawi dahil sa pagguho.

Unang nakuha ang bangkay ng isa sa mga lalaki Miyerkoles ng madaling araw.

Ayon sa retrieval team, pahirapan ang paghahanap dahil may kalaliman ang ilog, at marami rin ang mga mga semento at bakal na posibleng nakadagan sa katawan mula sa bumagsak na tulay.

Tantiya ng retrieval team, nasa 10 feet ang lalim ng bahagi ng ilog. Inaahon mula sa ilog ang mga bloke ng semento at malalaking bakal na bumagsak para maalis ito.

Backhoe ang ginagamit para mas mapadali ang pag-ahon ng mga semento at bakal.

Ang bumagsak na tulay naman, mataas ito kaya halos walang nakaligtas sa mga bata.

Kwento ng ilan sa nakaligtas, nasa 13 na mga kabataan – na mga edad 13 hangang 17 anyos – ang nasa tulay nang mangyari ang pagguho.

Nagbigla na lamang sila nang makarinig ng malakas na tunog at bigla na lang gumuho ang tulay.

Nasa gitnang bahagi ng tulay ang mga ito kaya lahat nakasabay sa pagbagsak ng tulay.

Ayon sa lokal na pamahalaan ng Dasmariñas, matagal pang ipinagbabawal ang pagpunta sa tulay. Pero dahil maganda ang lugar, nahihikayat ang mga bata na pumunta rito.

Bago ang insidente, pinagsabihan daw ang mga bata ng mga umiikot na barangay tanod na umalis sa tulay.

Umalis naman daw pero bumalik ang mga ito nang umalis na ang mga nagro-rondang tanod.

Sa limang nakaligtas, dalawa pa sa mga ito ang ginagamot sa ospital..

Ayon sa lokal na pamahalaan, nasa 77 taon na ang tulay na tinatawag na "Japanese bridge".

Taong 2014 pa nang ikondena ito matapos na lagyan na ng bakod ng subdibisyon ang dulo ng tulay. – Ulat ni Jose Carretero, ABS-CBN News