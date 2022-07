Watch more News on iWantTFC

MANILA -- Nitong Martes, niyanig ng magnitude 7 na lindol ang Abra at iba pang bahagi ng Luzon.

Nasa 5 na ang namatay habang 64 naman ang sugatan dahil sa nasabing trahedya.

Pero ano nga ba ang maaaring gawin ng mga Pilipino para manatiling ligtas sa mga sakuna gaya ng lindol?

Sa programang "Sakto" ng TeleRadyo, ipinakita ni disaster response and preparedness expert Dr. Ted Esguerra ang dapat gawin ng mga Pilipino para makaligtas sa lindol.

Idiniin din ni Esguerra ang kahalagan ng mga earthquake drill sa mga paaralan para alam ng mga bata ang kanilang gagawin sa oras ng trahedya.

"Paulit-ulit kasi, kailangan meron tayong drill. At lahat ng eskwelahan sana, i-impose sana ng (Department of Education) na magtayo tayo ng sarili nating incident management team."

Dagdag pa ng eksperto, importanteng may go-bag na lamang first aid kit at iba pang pangunahing pangangailangan ang mga estudyante.

"Hinihikayat ko rin sana yung DepEd, na kung puwede, ayoko naman sabihin yung mandatory, lalo na sa mga elementary and high school ‘no, i-obliga natin na merong helmet tsaka go-bag kasama (ang mga bata)."

--TeleRadyo, 27 July 2022