Marikina River nasa first alarm na dahil sa malakas na pag-ulan

MAYNILA - Tuloy-tuloy ang pagtaas ng lebel ng tubig sa Marikina River ngayong Miyerkoles ng umaga dahil sa magdamag na pag-ulan.

Itinaas na ito sa first alarm pasado alas-11 ng gabi nang umabot na ng 15 meters ang tubig. Umakyat pa ito ng 15.3 meters ng ala-1 ng madaling araw pero bumama ng 15.2 meters pasado alas-2 ng umaga.

Pero dahil sa patuloy ang malakas na pagbuhos ng ulan ay umakyat na ito sa 15.5 meters ngayon.

Umapaw na ang tubig sa ilog sa katabing parke at maraming mga tao at bikers ang hindi na makadiretso sa kalsada dahil sa sakop na ng ilog ang parke.

Kapag umabot na ang lebel ng tubig sa 16 meters ay tutunog na sa second alarm at hudyat na ito para sa preemptive evacuation sa mga mabababang lugar ng Barangay Malanday at Tumana.

Nakahanda na rin ang ilang mga paaralan para sa evacuation.

Sa ngayon wala pang naiuulat na malawakang pagbaha sa lungsod ng Marikina.

- TeleRadyo 28 Hulyo 2021