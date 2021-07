Kawalan ng sistema sa pila sa bakunahan sa San Andres Sports Complex sa Maynila, inirereklamo

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Dismayado ang mga overseas Filipino workers na pumunta ngayong Miyerkoles sa San Andres Sports Complex sa Maynila para mabakunahan kontra COVID-19 dahil nagkagulo na sa pilahan.

Ilan sa mga nakapila, alas-7 pa ng gabi nag-antay pero sila pa ang nasa dulo ng pila. Ayon sa mga tumutulong sa pagmando ng pila sa covered court talaga ang inihandang pilahan ng mga magpapabakuna pero may mga naglabas ng mga upuan doon at gumawa ng sarili nilang pila kagabi.

Nauna na ring inanunsiyo ng Public Information Office ng City of Manila na walang walk-in ngayon sa bakunahan sa lugar at tanging mga OFW lang na may schedule lamang mula sa kanilang agency ang dapat pumunta. Pero meron pa rin ang nagbaka-sakaling mabakunahan kahit hindi sila nakalista sa araw na ito at pumunta pa rin sa vaccination site.

May ilang OFW ang malapit na ang flight papunta sa ibang bansa at hindi ito matutuloy kung wala silang COVID-19 vaccine. Lumala pa ang sitwasyon noong bumuhos pa ang ulan at kaniya-kaniyang hanap ang mga tao ng masisilungan kaya hindi napatupad ang social distancing.

- TeleRadyo, 28 Hulyo 2021